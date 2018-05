LPI-J: Vermisster 53-jähriger Leipziger wieder da

Leipzig/Stadtroda (ots) - Der 53-jährige Leipziger, der seit Montag, den 23. April 2018, vermisst wurde, ist am Leben und wohlauf. Nach einer persönlichen Odyssee mit dem Fahrrad kehrte er am Sonntag nach Leipzig zurück und wies sich selbst, auf der Suche nach Hilfe, in ein Fachkrankenhaus ein.

Letzte Woche hatte es mehrere Suchaktionen im Raum Stadtroda, insbesondere im Zeitzgrund, gegeben, da sich der Vermisste hier besonders gern aufhielt.

Wir danken allen Medien für die Unterstützung bei der Suche nach dem 53-Jährigen und bitten, die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Bilder zu löschen, beziehungsweise sie unkenntlich zu machen.

