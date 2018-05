LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Nächtliche Auseinandersetzung

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht zum Dienstag gegen 01.00 Uhr vor dem REWE-Markt am Salvador-Allende-Platz. Mehrere Anwohner hatten mitgeteilt, dass sich dort ca. 30 Personen aufhalten, prügeln und erheblich Lärm verursachen. Nach Schilderung der angetroffenen Personen (alle deutsch), hielten sie sich dort auf und feierten, als drei arabisch aussehende junge Männer dazu kamen, wovon ein offenbar betrunkener mehrere junge Frauen beleidigte, die etwas abseits auf einer Bank saßen. Seine beiden Begleiter versuchten immer wieder beruhigend auf ihn einzuwirken. Nachdem sich nun die jungen Männer aus der deutschen Gruppe einmischten, seien die drei weggelaufen. Einer der jungen Männer habe danach die Dreiergruppe verfolgt und gesehen, wie der Betrunkene eine andere Frau körperlich attackierte. Er schilderte den Beamten, dass er eingegriffen habe, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Er wurde dabei leicht verletzt. Trotz Suche konnten die Beamten keine Frau auffinden, die der Mann belästigt hatte. Sollte dies so sein, wird die Frau gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

Fauler Handel

Mit der bei der Polizei altbekannten "Lederjackenmasche" sollte ein 88-jähriger Mann aus Jena am Montag hereingelegt werden. Ein Mann hatte ihn am Vormittag auf der Straße angesprochen und ihn geschickt zu seiner beruflichen Vergangenheit ausgefragt. Mit diesen Informationen gab er sich als ehemaliger Lehrling aus und täuschte eine Bekanntschaft vor. Gemeinsam fuhren beide im Auto des Unbekannten in die Wohnung des alten Mannes. Dort erzählte der Fremde dann, dass er direkt aus der Schweiz komme. In der Wohnung bot er dem alten Mann vier angeblich hochwertige Lederjacken zum Preis von 2.000 Euro an. Der Jenaer ließ sich jedoch nicht auf den faulen Handel ein, woraufhin der Besucher die Wohnung wieder verließ. So wird der Unbekannte beschrieben: ca. 50 Jahre alt, dunkle Haare, schwarzer Anzug, hochdeutsche Aussprache, gab sich als "Robert Richter" aus Zürich aus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell