LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 30.04.2018

Apolda (ots) - Nach Spurenlage fuhr gegen 10:00 Uhr, am 28.04.2018 ein Fahrzeugführer beim Passieren eines in Apolda, Schötener Grund abgestellten weißen Pkw Fiat Panda, des advita Pflegedienstes an diesem zu dicht vorbei und kollidierte mit dessen linken Außenspiegel, Sachschaden 200 EUR. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand ein roter VW Passat gegen 21:30 Uhr, des 29.04.2018 in der Apoldaer Dr.-Külz-Straße und war dort ordnungs-gemäß abgeparkt. Ein grüner Renault parkte direkt hinter dem Passat. Als der Fahrzeugführer des Renaults losfahren wollte, schaffte er es nicht, aus der Parklücke zu fahren und stieß mit seiner vorderen Stoßstange gegen die hintere des Passats, Sachschaden 100 EUR. Der Fahrer des Renaults verließ im Anschluss mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig den Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Während der Streifentätigkeit wurde kurz nach 07:00 Uhr, am 29.04.2018 der Fahrer eines VW T4 in Apolda, Budapester Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 25-jährigen Fahrer nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, die Blutentnahme im Apoldaer Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

