LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 02.03.2018

Apolda (ots) - In den Nachtstunden vom 28.02. zum 01.03.2018 entwendeten unbekannte Täter die vordere Kennzeichentafel, mit der Kennung AP-H3333 von einem in Apolda, Weimarische Straße abgestellten Pkw Passat und zerkratzten den Lack des Fahrzeuges an der Fahrerseite. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 2.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei Verkehrskontrollen kurz nach 08:30 und 14:30 Uhr, am 01.03.2018 in Apolda, Sulzaer Straße und in der Buttstädter Straße verliefen die durchgeführten Drogentests positiv auf Amphetamin / Methamphetamin. Gegen den 39jährigen Fahrer eines Pkw VW Bora sowie die 30jährige Fahrerin eines Pkw Clio wurde Anzeigen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutentnahmen im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Gegen 09:00 Uhr, am 01.03.2018 rangierte die Fahrerin eines Pkw Fiat rückwärts in Apolda, auf dem Martinsplatz in eine Parklücke. Dabei unterschätzte sie den seitlichen Abstand zu einem abgestellten Pkw Peugeot und kollidierte seitlich mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 2.000 EUR.

Der Fahrer eines Pkw Opel und der eines Pkw Golf befuhren in dieser Reihenfolge gegen 14:30 Uhr, am 01.03.2018 die B87 in Richtung Eckartsberga. Auf Höhe der Aral-Tankstelle Apolda, hinter der dortigen Ampelkreuzung, kam von dem Tankstellengelände ein Pkw gefahren. Der Golf-Fahrer wollte diesen auf die B87 auffahren lassen, verminderte seine Geschwindigkeit und bremste leicht ab. Der folgende Fahrer des Opels schaute kurzzeitig in den Gegenverkehr, bemerkte nicht, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug seine Geschwindigkeit minderte und fuhr auf diesen auf. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden werden auf 4.000 EUR beziffert.

