LPI-J: Mitteilungen aus Jena

Jena (ots) - Um Zeugenhinweise bittet die Jenaer Polizei nach einer Fahrerflucht in Jena Zwätzen. Der Fahrer eines Sattelzuges war am Donnerstagmittag in der Zeit von 12.00 bis 12.30 Uhr von der Kreuzgasse in Richtung Max-Gräfe-Gasse abgebogen. Dabei touchierte das Fahrzeug auf der linken Seite ein Verkehrszeichen und eine dahinter stehende Mauer. Beim weiteren Rangieren streifte der Lkw eine weitere Mauer und eine Toreinfahrt. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Es entstand etwa 3000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte unter 03641-811123.

Zu einem Zusammenstoß kam es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz des Globusmarktes in Jena-Isserstedt. Ein Mazda und ein VW Passat parkten in gegenüberliegenden Parklücken quer zur Fahrbahn. Beim Rückwärts ausparken stießen beide Autos mittig auf der Fahrbahn zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

4000 Euro Blechschaden sind das Ergebnis eines Abbiegefehlers am Donnerstagmittag in Jena Nord. Ein Audi-Fahrer befuhr die Merseburger Straße und wollte an der Kreuzung auf die Altenburger Straße abbiegen. Dabei übersah der 84-Jährige eine auf der Altenburger Straße fahrende Skoda-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Im Skoda saßen neben der 32-jährigen Fahrerin zwei Kleinkinder. Zur Vorsorge wurde ein Rettungswagen angefordert. Die anschließende Untersuchung ergab, dass niemand verletzt wurde. Es entstand 4000 Euro Sachschaden.

