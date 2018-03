LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Einbruch in Firma

In der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag gelangten unbekannte Täter, durch Übersteigen eines Maschendrahtzaunes, auf das Gelände einer Firma in der Bahnhofstraße in Kranichfeld. Sie verschafften sich durch Aufhebeln eines Rolltores den Zutritt in das Gebäude. In diesem wurde die Tür zu einem Büro gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und hinterließen ein Schaden von circa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfälle

Eine 53-Jährige Audi-Fahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, auf der Bundesstraße 7 (Umgehungsstraße) von Weimar in Richtung Nohra. Vor einer auf gelb schalteten Ampel bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 57-Jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dabei verletzte sich die Audi-Fahrerin leicht am Rücken, lehnte aber eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Es entstand ein Gesamtschaden von 1100 Euro.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel-Vivaro befuhr am Donnerstagabend, gegen 18:20 Uhr, die Landstraße von Kranichfeld in Richtung Hohenfelden. In einer Linkskurve kam er auf den unbefestigten rechten Randstreifen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier in die Leitplanke. Durch den Aufprall drehte sich der Vivaro und kam in Fahrtrichtung wieder zum Stehen. Glücklicherweise blieb der 29-Jährige unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.

Fahren unter Alkohol

Eine Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagabend gegen 23:40 Uhr in der Ortslage Kranichfeld in der Mohrenthaler Straße durchgeführt. Hier wurde ein 41-jähriger Fahrer aus Kranichfeld mit seinem Lkw VW kontrolliert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille in der Atemluft. Eine Anzeige wurde erstattet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Sachbeschädigung an Pkws

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht zu Donnerstag die Scheibe der hinteren linken Tür eines Pkw Range Rover eingeschlagen. Dieser stand geparkt in der Schwanseestraße in Weimar. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

In der gleichen Nacht wurde durch unbekannte Täter in der Waldallee in Weimar-Legefeld von einem parkenden Pkw Renault die Frontscheibe beschädigt. Hier entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

