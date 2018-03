LPI-J: Brandursache ermittelt

Weimarer Land (ots) - Zum Brand an einem Nebengebäude in Döbritschen im Weimarer Land am Mittwochnachmittag steht seit gestern die Brandursache fest. Der Brand ging nicht wie vermutet von einem Heizlüfter aus, sondern von einem nicht sachgemäß betriebenen Werkstattofen. In dem Nebengebäude hatten die Besitzer ihre Kübelpflanzen untergestellt und wegen des starken Frostes geheizt, damit diese nicht erfrieren. Bei dem Brand war Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden.

