LPI-J: Kripo Jena bittet um Zeugenhinweise nach Brand in Stadtraoda

Jena (ots) - Zu einem Brand kam es in der Nacht zum Donnerstag in Stadtroda, Am Lohmberg. Ein Unbekannter entzündete einen großen Haufen Unrat direkt vor dem Mehrfamilienhaus. Die Flammen breiteten sich über den Berg aus Holzresten, Pappe und Metall aus und drohten, auf das Wohnhaus überzugreifen. Gleichzeitig drang Rauch durch die offen stehende Hauseingangstür in das Wohngebäude ein. Eine Bewohnerin eines Nachbarhauses bemerkte Feuer und Qualm und informierte die Feuerwehr. Sieben Bewohner des betroffenen Einganges sowie des Nachbareinganges mussten ihre Wohnung aus Sicherheitsgründen verlassen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die sieben Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zum Glück wurde niemand durch das Feuer bzw. den Rauch verletzt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 03641-811123 um Zeugenhinweise: Wer hat gegen Mitternacht oder etwas später eine verdächtige Person im Bereich des Lohmberg 4 beobachtet und kann Hinweise geben?

