LPI-J: Unfallflucht - Jenaer Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jena (ots) - 12.400 Euro Schaden verursachte ein Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch. Er fuhr stadtauswärts durch den Von-Hase-Weg und stieß aus bisher unbekannter Ursache gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne seine Personalien bekannt zu machen. Einer der geschädigten Fahrzeughalter konnte den vermutlichen Unfallverursacher in der Folge bekannt machen und die Polizei darüber informieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich bei dem genannten Mann tatsächlich um den Unfallverursacher handelt. Die Polizei bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Hinweise unter 03641-811123.

