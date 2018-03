LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 01.03.2018

Apolda (ots) - Durch Mitarbeiter des Verbrauchermarktes in Apolda, Buttstädter Straße wurden eine junge Dame am 28.02.2018, kurz vor 16:00 Uhr beobachtet, wie diese einen Pullover und eine Schmuckuhr im Wert von ca. 20 EUR aus dem Warenregal entnahmen und die Sachen in ihre mitgeführte Tasche steckte. Danach verließ sie den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen, bis sie durch einen Mitarbeiter festgehalten wurden. Da sich die 24jährige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt.

Gegen 08:00 Uhr, am 28.02.2018 wurde eine Polizeistreife durch einen Bürger informiert, dass die Scheibe eines Schaufensters des ehemaligen Xenos-Kaufhauses eingeschlagen wurde. Dieser mache sich Sorgen, dass diese auf Grund der Witterung durch die Spannung endgültig brechen und Passanten auf dem Fußweg verletzen könnte. Die Prüfungen vor Ort bestätigten das. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt wurden informiert, begaben sich vor Ort und leiteten entsprechende Maßnahmen ein.

Kurz nach 19:00 Uhr, am 28.02.2018 wurde die hiesige Polizeidienststelle telefonisch informiert, dass eine Bewohnerin des Pflegeheimes in Apolda, Stobraer Straße seit 17:30 Uhr aus dem Heim abgängig ist. Die sofort eingesetzten Beamten suchten das Umfeld des Heimes ab und konnten die Dame gegen 19:30 Uhr in der näheren Umgebung leicht unterkühlt, aber wohlbehalten auffinden und wieder dem Pflegepersonal übergeben.

