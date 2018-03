LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Diebstahl von Pkws

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 22:45 Uhr und 04:00 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Octavia, Baujahr 2006, aus der Brahmsstraße in Weimar entwendet. Der Skoda hatte einen Wert von 4000 Euro.

In der gleichen Nacht, gegen 05:00 Uhr, wurde ein Pkw Land Rover (Behindertenfahrzeug) als gestohlen gemeldet. Dieser stand ordnungsgemäß geparkt in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Weimar.

Technischer Defekt

Ein 66-Jähriger aus Döbritschen (Weimar-Land) stellte aufgrund des strengen Frostes in einem Nebengelass auf seinem Grundstück einen Heizlüfter auf, um seine Topfpflanzen zu schützen. Aufgrund eines technischen Defektes am Lüfter kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr zum Dachstuhlbrand des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. An dem Objekt entstand ein Schaden von circa 15000 Euro.

Versuchter Wohnungseinbruch

Ein 29-jähriger aus Weimar erstattete am Mittwochvormittag eine Anzeige wegen eines versuchten Wohnungseinbruches. Am Dienstag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 15:15 Uhr, als er schlief, war vermutlich eine unbekannte Person in seiner Wohnung. Diese öffnete auf unbekannte Art und Weise die Wohnungstür und begab sich in die Küche. Hier wurde der Kühlschrank geöffnet und der Papiermüll aus einem Behälter auf dem Boden verteilt. Weiterhin lagen seine Kleidungsstücke nicht mehr auf dem Stuhl, sondern auf dem Boden. Der Unbekannte muss bemerkt haben, dass der Geschädigte in der Wohnung war und verließ diese ohne Beute. Es wurde kein Schaden hinterlassen.

Unfall mit Personenschaden

Leicht verletzt wurde am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, eine 61-jährige Caddy-Fahrerin bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Abzweig Utzberg und Nohra im Weimarer-Land. Sie musste aufgrund eines defekten Fahrzeuges abbremsen bis zum Stillstand, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein nachfolgender BMW-Fahrer (19) bemerkte dies zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung auf winterglatter Fahrbahn auf den Caddy auf. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.

Fahren unter Drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss war am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr ein Autofahrer zwischen Weimar-Legefeld und Gelmeroda unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizei Weimar wurde der Seat-Fahrer kontrolliert. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf Cannabis. Eine Anzeige wurde erstattet und eine Blutentnahme veranlasst. Ihm wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt.

