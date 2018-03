LPI-J: Medieninformation der PI Saale-Holzland - Zeugenaufruf

Camburg/Dornburg (ots) - Ein Garten in der Gartenanlage "Wehrwiese" in Camburg wurde von Dieben im Februar aufgesucht. Der oder die Täter haben mehrere Angeln gestohlen. Hierbei handelt es sich um Teleskop- bzw. Glasfieberangeln. Wer hat in der Zeit vom Dienstag den 13.02. (Faschingsdienstag) bis zum Samstag den 17.02. Unbekannte im Bereich der Gartenanlage beobachtet? Wem wurden in den letzten zwei Wochen Angeln zum Kauf angeboten?

Bereits Ende Januar sind ebenfalls Unbekannte in einen Garten in Dornburg auf der Flur "Bernsroda" eingedrungen. Auf dem Grundstück öffneten der oder die Täter einen Geräteschuppen. Die Tat hat sich offensichtlich in der Zeit vom Sonntag den 28.01. bis zum Dienstag den 30.01.2018 ereignet. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte in beiden Fällen an die POlizeiinspektion Saale-Holzland (Tel.: 036428/640).

