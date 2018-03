Weimarer Land (ots) - In Döbritschen im Weimarer Land kam es Mittwochnachmittag zu einem Brand, bei dem an einem Nebengebäude eines Wohnhauses ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand. In dem Gebäude hatte die Familie ihre Kübelpflanzen untergestellt. Wegen des strengen Frostes betrieben die Besitzer dort einen Heizlüfter, um die Pflanzen nicht erfrieren zu lassen. Möglicherweise verursachte ein technischer Defekt an dem Heizlüfter den Brand. Die Flammen breiteten sich aus und griffen auf den Dachstuhl über. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umfeld waren im Einsatz und löschten. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei nimmt heute die Ermittlungen zur Brandursache auf.

