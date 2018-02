LPI-J: Teures Auto wieder da - Diebe festgenommen

Jena (ots) - Ein Mercedes im Wert von 120.000 Euro war in der Nacht zum Mittwoch letzter Woche (21.02.18) in Jena gestohlen worden. Über das "Zentrum für deutsch-tschechische Polizei- und Zollzusammenarbeit" wurde jetzt bekannt, dass das Auto in Habertice in Tschechien aufgefunden wurde. Festgenommen wurden zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Beide stammen aus Polen.

