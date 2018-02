LPI-J: Zeugen zu Beschädigung an Straßenbahn gesucht

Jena (ots) - Widersprüchliche Aussagen gibt es zu einem zerstörten Straßenbahnspiegel, weshalb die Polizei um weitere Zeugenhinweise bittet. Am Samstag, den 17. Februar, morgens gegen 09.30 Uhr fuhr die Bahn der Linie 4 Richtung Lobeda langsam in die Haltestelle Löbdergraben ein. Zwei junge Männer, beide nach durchzechter Nacht stark alkoholisiert, standen an der Haltestelle. Plötzlich trat einer vor und stieß mit seinem Kopf gegen einen Spiegel der Bahn. Der Straßenbahnfahrer stieg aus und stellte den jungen Mann zur Rede, der daraufhin äußerte "dass ihm danach war, mal einen Spiegel kaputt zu machen." Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03641-81 1123 bei der Polizei zu melden.

