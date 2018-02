LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Der Reifen eines Autos wurde am Dienstagabend auf dem Parkplatz Kaufland Nord in der Zeit von 20.20 Uhr bis 20.30 Uhr zerstochen. Die beiden Angestellten eines Sicherheitsdienstes hatten das Auto kurzzeitig abgestellt. Als sie zehn Minuten später zurückkamen, bemerkten sie beim Losfahren, ein Quietschen. Bei der Nachschau entdeckten sie, dass der hintere rechte Reifen platt war. Bei genauerem Hinsehen fiel auf, dass es am dortigen Reifen zwei Einstichstellen gab. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise unter 03641-811123.

Unter Drogen war am Dienstagabend ein Autofahrer auf der Stadtrodaer Straße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Skoda-Fahrer angehalten und kontrolliert. Ein Drogentest bei ihm verlief positiv, demnach hatte der 42-Jährige vor Antritt der Fahrt offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert. Ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt. Auch gegen die 32-jährige Beifahrerin des Skoda-Fahrers wurde eine Anzeige geschrieben. Sie hatte ein Cliptütchen mit 3,2g Marihuana bei sich.

Eine ehrliche Finderin meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei. Die 53-Jährige hatte auf der Lobedaer Straße aus ihrem Auto heraus beobachtet, wie vom Dach des vor ihr fahrenden Autos in einer Kurve ein Beutel herunterfiel. Die Frau bremste ihr Auto ab und sammelte das herausgefallene Handy, die Geldbörse, Bargeld und diverse Zettel so gut es ging auf, informierte über ihr Telefon die Polizei und übergab die aufgefundenen Sachen anschließend den Beamten. So kann sich die 31-jährige Eigentümerin freuen - sie muss keinen neuen Ausweis, Geld- und Versicherungskarten beantragen und hat sogar ihr Telefon zurückbekommen.

Als Beamtin des BKA Wiesbaden gab sich eine Anruferin gegenüber eines Rentners in Jena am Dienstagvormittag aus. Die Frau, die sich selbst mit dem Namen Karin Wagner vorstellte, teilte dem 65-Jährigen mit, dass man eine Täterbande gestellt habe. In diesem Zusammenhang sei ein Rucksack mit seinen Personalien und der Anschrift aufgefunden worden. In diesem Zusammenhang fragte die falsche Beamtin, ob und wieviel Geld der Mann im Haus habe und ob er einen Tresor besitze. Der Angerufene reagierte richtig: Er vermeinte alle Fragen und gab an, die Betrügerin zurückrufen zu wollen. Daraufhin beendete diese das Telefonat und legte auf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell