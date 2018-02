LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Firmen

In der Nacht vom Montag zu Dienstag drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Umgehungsstraße in Mellingen ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in den Flachbau ein. Im Inneren wurden fünf Büroräume von verschiedenen Firmen angegriffen und durchwühlt. Bis jetzt wurde bekannt, dass aus einem Metallschrank eine Geldkassette mit 400 Euro Bargeld entwendet wurde. Am Fenster hinterließen die Unbekannten einen Schaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Garten aufgebrochen

Ein 60-Jähriger Gartenbesitzer aus Bad Berka erstattete gestern Anzeige wegen eines Einbruches. Unbekannte Täter begaben sich in der letzten Woche in seinen Garten in der Gartenanlage "Am Walpertal" in Bad Berka und drückten hier die Tür zu seiner Gartenlaube auf. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von circa 250 Euro. An der Tür hinterließen die Täter einen Schaden von 150 Euro.

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Gesamtschaden von circa 12000 Euro kam es am Dienstagvormittag, gegen 10:10 Uhr, in Weimar auf der Berkaer Straße. Ein Skoda und ein BMW fuhren die Berkaer Straße in Richtung Stadtzentrum und bremsten hier verkehrsbedingt ab, da ihnen mehrere Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht entgegen kamen. Eine Renault-Fahrerin (36) erkannte die Situation zu spät, versuchte noch auf der winterglatten Fahrbahn zu bremsen und fuhr gegen den BMW. Dieser wurde auf den davor haltenden Skoda geschoben. Die Renault-Fahrerin sowie die 36-jährige Fahrerin des Pkw Skoda wurden leicht verletzt und ambulant in der Klinik Weimar versorgt.

Fehler beim Einparken

Eine 19-jährige Audi-Fahrerin aus Ilmenau parkte am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr vorwärts in eine Parklücke am REWE-Getränkemarkt vor dem Deutschen Nationaltheater ein. Sie schätzte den Seitenabstand zu einem bereits parkenden Pkw VW falsch ein und touchierte diesen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

