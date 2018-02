LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots) - Gegen 10:45 Uhr des 27.02.2018 parkte die Fahrerin eines Pkw Mercedes ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Apolda, Am Brückenborn ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Pkw Toyota die Straße in Richtung Brauhof, passierte den Mercedes, als diese ihre Fahrertür zum Ziel des Aussteigens öffnete. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota und der Fahrertür des Mercedes. Personen wurden nicht verletzt. Die Beschädigungen an beiden Fahrzeugen werden auf 2.500 EUR beziffert.

Der Fahrer eines Pkw Skoda und der eines Pkw VW Golf parkten nahezu gleichzeitig gegen 15:15 Uhr des 27.02.2018 auf dem REWE-Parkplatz in Apolda, Straße des Friedens aus und stießen im Rahmen des Ausparkvorganges mit den Heckpartien ihrer Fahrzeuge aneinander. Der Fahrer des Skodas entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Fahrer des Golfs fuhr ihm nach und sprach ihn an dessen Wohnanschrift auf den Zusammenstoß an. Dieser sagte, dass er nichts von einem Zusammenstoß mitbekommen habe. Die Lackbeschädigungen an den beiden hinteren Stoßstangen der Fahrzeuge werden auf 500 EUR beziffert.

Der Fahrer eines Pkw Opel Vectra parkte sein Fahrzeug in den Nachmittags-stunden des 27.02.2018 auf dem Aldi-Parkplatz in Apolda, Weimarer Berg ab. Ein Zeuge beobachtete, wie die Fahrerin eines Pkw Opel Zafira den Vectra beim Rückwärtsausparken im Bereich des hinteren linken Stoßfängers beschädigte, Sachschaden 500 EUR. Danach entfernte sie sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Der Fahrer eines Pkw Ford hatte diesen ordnungsgemäß am linken Straßenrand in der Apoldaer Pestalozzistraße geparkt. Gegen 16:45 Uhr des 27.02.2018 wollte die Fahrerin eines Pkw BMW in eine Parklücke direkt vor dem Ford einparken. Hierbei stieß sie mit dem Heck gegen die Front des Fords. Sachschäden an beiden Fahrzeugen 600 EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell