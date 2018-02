LPI-J: Unfall in Maua

Jena (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen in Maua. Ein Lkw-Fahrer befuhr die Straße Im Semmicht. Er wollte in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und blinkte dafür rechts. Anschließénd holte er nach links aus, um besser in die Einfahrt fahren zu können. Er verlangsamte dafür seine Geschwindigkeit. Eine hinter ihm fahrende VW-Fahrerin sah den Blinker nicht und nahm an, dass der Lkw vor ihr nach links abbiegen würde. Die 31-Jährige fuhr rechts an ihm vorbei. In diesen Moment bog der Lkw-Fahrer nach rechts ab und übersah dabei den VW. Es kam zu Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand 6.000 Euro Sachschaden.

