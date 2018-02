LPI-J: Zeugenhinweise nach Alkoholfahrt erbeten

Jena (ots) - Offensichtlich unter Alkoholeinfluss war am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr eine Skoda-Fahrerin in Ilmnitz unterwegs. Einem Zeugen war aufgefallen, dass das vor ihm fahrende Auto in Schlangenlinien unterwegs war, mehrfach die Bordsteinkante überfuhr und auf die andere Straßenseite geriet. Als sie in der Ortslage Ilmnitz erneut auf die Gegenfahrbahn kam, musste ein ihr entgegenkommendes Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Zeuge informierte die Polizei, die die 48-Jährige kontrollierte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, um den tatsächlichen Alkoholwert festzustellen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet um Mithilfe. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere musste ein Auto auf der Gegenfahrbahn ausweichen, als die Skoda-Fahrerin auf deren Spur geriet. Nur so konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Bei dem Auto könnte es sich laut Zeugenaussagen eventuell um einen Skoda gehandelt haben. Er hatte ein Saale-Holzland-Kennzeichen. Hinweise bitte unter 03641-811123.

