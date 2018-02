LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 27.02.2018

Weimar (ots) - Pressebericht der PI Weimar vom 27.02.2018

Kriminalitätsgeschehen

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Am 26.02.2018, gegen 18:00 Uhr, wurde im Schillerkaufhaus in Weimar ein 31-jähriger irakischer Bürger aus Wurzen beim Ladendiebstahl erwischt. Der 31-jähriger hat eine "Sweatjacke und ein Poloshirt" in eine präparierte Ein-kaufstasche gesteckt und wollte ohne dies zu bezahlen das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter hat dies beobachtet und den Dieb zur Rede gestellt. Der sehr aggressive Ladendieb wurde durch die herbeigerufene Polizei mit aufs Revier genommen. Die gestohlenen Sachen hatten einen Gesamtwert von 205,- Euro. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Fahrrad "Gigant" gestohlen

Am 26.02.2018, gegen 15:30 Uhr, wurde in Weimar, in der L.-Franken-Straße bei "REWE" ein Fahrrad der Marke "Gigant - Escape N8 Lt" Farbe schwarz, gestohlen. Der Geschädigte hat sein Fahrrad vor dem Markt abgestellt und durch ein Seilschloss gesichert. Als er nach ca. 5 Minuten heraus kam, war das gesicherte Fahrrad weg. Das Fahrrad hatte ein Wert von ca. 670,- Euro.

Verkehrsgeschehen

Rotlicht missachtet

Am 26.02.2018, gegen 06:30 Uhr, hat ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer aus Ettersburg in Weimar, in der Marienstraße / Steubenstraße die Vorfahrt einer 51-jährigen VW-Fahrerin aus Rohrbach missachtet. Beide Fahrzeuge stießen in der weiteren Folge zusammen. Der Sachschaben beläuft sich auf insgesamt 5500,- Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Vorfahrtsreglung missachtet

Am 26.02.2018, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich in Mönchenholzhausen ein Vorfahrtsfehler. An der Einmündung Lindenweg / Im Erfurter Tale gilt die Vorfahrtsreglung "rechts vor links". Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer aus Mannstedt missachtete die Vorfahrt und stieß gegen den Pkw Renault eines 43-Jährigen aus Mönchenholzhausen. Der Sachschaden am Mercedes 3000,- und am Renault 5000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zu langsam angefahren

Am 26.02.2018 gegen 15:45 Uhr kam es in Bad Berka, Blankenhainer Straße / Bahnhofstraße im Kreuzungsbereich zu einem Unfall. Beide Fahrzeugführer, ein 42-jähriger Audi-Fahrer aus Apolda und ein 30-jähriger Opel-Fahrer aus Weimar hielten an der Ampelanlage bei rot an, als die Ampelanlage kurz darauf auf grün umschaltete und der Opel-Fahrer nicht schnell genug anfuhr, überholte der Audi-Fahrer den Opel und scherte kurz davor wieder ein. Beim Wiedereinscheren kollidierten beide Fahrzeuge miteinander und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Trunkenheitsfahrt

Am 26.02.2018 gegen 18:45 Uhr wurde in Berstedt ein 50-jähriger Audi-Fahrer aus Vippachedelhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 oder an jede andere Dienststelle.

Andreas Lindner Polizeihauptmeister

