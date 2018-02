LPI-J: Granate als Deko-Objekt führt zur Evakuierung dreier Häuser

Jena (ots) - Wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe in Höhe von 700 Euro lag gegen einen 42-jährigen Eisenberger ein Haftbefehl vor. Als die Beamten am Sonntagmorgen in seiner Wohnung erschienen, um ihn festzunehmen, fanden sie dort eine 50 cm lange Granate mit einem Durchmesser von 10 cm. Nach einer telefonischen Rücksprache mit den Experten vom Kampfmittelräumdienst und der Übersendung eines Fotos der Granate konnten diese nicht ausschließen, dass von ihr eine Gefahr ausgeht. Sie identifizierten die Granate als "russische Hohlgranate aus der Zeit des Warschauer Paktes". Insofern wurden am Vormittag 12 Bewohner aus drei umliegenden Häusern evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg kümmerte sich um die Personen. Autobesitzer, deren Fahrzeuge in der Nähe geparkt waren, wurden verständigt und gebeten, diese wegzufahren. Die umliegenden Straßen wurden gesperrt. Gegen 11.30 Uhr trafen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes ein und transportierten die Granate wenig später ab. Es handelte sich um eine Übungsgranate, allerdings konnte ein Restgefahr nicht ausgeschlossen werden, weshalb sie mitgenommen wurde. Um 11.42 Uhr konnten die Evakuierten wieder zurück in ihre Wohnung, die Sperrmaßnahmen wurden aufgehoben.

Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn läuft eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

