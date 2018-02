LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 26.02.2018

Weimar (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Mellinger-Firma

Am 25.02.2018 gegen 04:00 Uhr sind unbekannte Täter in die Firma Draht-Seidel in Mellingen eingebrochen und haben sämtliche Büroräume durchwühlt. Eine Überwachungskamera hat die maskierten Täter dabei gefilmt und einen stillen Alarm an den Chef und einen weiteren Mitarbeiter der Firma gesendet. Die Polizei wurde erst gegen 07:00 Uhr informiert und bestätigte den Einbruch. Hier wurden aufgehebelte Metalltüren und eine entwendete Geldkassette mit Bargeld und diverse Originalschlüssel vom Gebäude festgestellt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden.

Mountainbike aus Keller gestohlen

In der Nacht vom 24.-25.02.2018 wurde in Kranichfeld, in der Mohrentaler Straße, ein schwarz / grünes Mountainbike "Merida" im Wert von 1500,-Euro gestohlen. Hier wurde das Kellerschloss geknackt und das Bike entwendet.

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 24.-25.02.2018 eine Hauseingangstür in der Friedrich-Ebert-Straße aufzuhebeln was aber misslang. Die Täter entfernten sich und hinterließen einen Sachschaden an der Hauseingangstür, entwendet wurde nichts.

Verkehrsgeschehen

Keiner gab nach

Am 25.02.2018 gegen 13:25 Uhr kam es zwischen Oettern und Mellingen im begegnungsverkehr zu einer beidseitigen Sachbeschädigung. Eine 57-jährige Honda-Fahrerin aus Weimar ist mit einem 37-jährigen VW-Fahrer aus Bad Berka an einer Engstelle auf der K 511 leicht kollidiert. Beide Fahrzeugführer bezichtigten sich der Nichteinhaltung des Rechts-fahrgebotes. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 400,-Euro.

Rückwärts eingeparkt

Am 25.02.2018 gegen 14:15 Uhr wurde beim rückwärts einparken ein Opel Corsa eines 35-jährigen aus Weimar, in Buttelstedt, stark beschädigt. Eine 27-jährige aus Weimar fuhr in der Haindorfer Straße in Buttelstedt mit ihrem Pkw Ford rückwärts und bemerkte den heranfahrenden Opel-Fahrer nicht und stieß in der weiteren Folge gegen den Ford. Der Sachschaden wurde am Corsa mit 2000,- und am Ford mit 4000,- Euro geschätzt. Personen wurde nicht verletzt.

Fahrzeug unter Drogeneinfluss gefahren

Am 25.02.2018 gegen 20:00 Uhr wurde in der Richard-Wagner-Straße ein 27-jähriger BMW-Fahrer aus Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Drogentest ergab eine positive Auswertung, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Anzeige wurde gefertigt.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 oder an jede andere Dienststelle.

