LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 26.02.2018

Apolda (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen unbekannte Täter am Wochenende, vom Samstag zu Sonntag mittels eines Ziegelsteins die Glasscheibe der Bushaltestelle in der Ortslage Reisdorf ein. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Kurz nach 19:30 Uhr, am 22.02.2018 wurde der Fahrer eines Pkw Renault in der Apoldaer Bahnhofstraße beobachtet, wie dieser mit seinem Fahrzeug rückwärts, mit mehreren Versuchen einparken wollte. Hierbei stieß er mit der hinteren Stoßstange seines Pkws gegen die fordere Front eines abgestellten Pkw Opel. Der Fahrer des Renaults verließ in der Folge pflichtwidrig die Unfallstelle. Die entstandenen Beschädigungen am Opel werden auf 1.000 EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell