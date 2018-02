LPI-J: Pressebericht 25.02.2018 der PI Weimar

Weimar (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Rotfichten beschädigt

In der Zeit vom 18.01.2018 bis 20.02.2018 wurden Am Horn in Weimar vier Rotfichten durch unbekannte Täter beschädigt. Die Bäume befanden sich im Garten des Pogwisch-Haus und wurden vermutlich mittels Säge abgetrennt. Die geschädigte Klassik Stiftung Weimar reichte schriftlich Anzeige bei der Polizeiinspektion Weimar ein und bezifferte den Wert des Schadens auf circa 13.500 Euro.

Körperverletzung auf dem Schulhof

Bereits am 21.02.2018 kam es in Blankenhain, am Förderzentrum "Hans-Bürger" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern, dies teilte das Opfer am 23.02.2018 der Polizei Weimar mit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Schulhof stieß der 17-jährige Täter das 15 Jahre alte Opfer zu Boden, schlug auf diesen ein und trat mit seinem beschuhten Fuß anschließend auf den am Boden Liegenden ein. Der Geschädigte klagte über starke Kopfschmerzen und Schwindelgefühl und wurde zur Beobachtung zwei Tage im Klinikum stationär aufgenommen.

Diebstahl aus einer Scheune

In der Zeit vom 22.02 bis 23.02.2018 kam es in Mönchenholzhausen, gegenüber vom Möbel Rieger, zu einer Diebstahlshandlung aus einer Scheune. Hier drangen Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür in das Objekt ein und entwendeten eine ca. 1,5m lange Lichtleiste mit diversen Lichteffekten. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Kaputtes Fenster im Stadtschloss

Eine gemeinschädliche Sachbeschädigung wurde am Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr bekannt. Hier teilte der Sicherheitsdienst eine beschädigte Fensterscheibe an der Bastille des Stadtschlosses mit. Tatzeitraum wird auf den 22.02.18, 22:40 Uhr bis 24.02.18, 02:00 Uhr geschätzt. Bei der Anzeigenaufnahme konnte jedoch kein Tatmittel festgestellt werden, welches die unbekannten Täter zum Beschädigen der Fensterscheibe genutzt haben könnten. Ebenso konnten keine Glassplitter im Innenraum oder auf der äußeren Fensterbank gesichtet werden. Es bleibt zu ermitteln, wie das Fenster zu Bruch gegangen ist. Eine entsprechende Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde seitens der Polizei Weimar aufgenommen.

Auseinandersetzung auf dem Kauflandparkplatz

Am 24.02.2018 gegen 10:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kauflandes Weimar, in der Humboldtstraße, durch eine männliche Person Werbekarten an den abgeparkten Fahrzeugen angebracht. Dies wurde durch einen 35jähren Mann beobachtet, welcher den "Verteiler" daraufhin ansprach und ihn bat, dies zu unterlassen. Das missfiel dem 33 Jahre alten Mann aus Erfurt und er beleidigte den 35jährigen, welcher die Polizei hinzuzog. Bei einer Personenkontrolle des Erfurters konnte zu dem noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln entdeckt werden, sodass dieser wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Rechenschaft gezogen wird.

Verkehrsgeschehen

Einmal die komplette Bandbreite

Am 23.02.2018 gegen 19:33 Uhr führten Beamte in der Carl-von-Ossietzky-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierzu wurde ein 51 Jahre alter Mann aus Weimar mit seinem Pkw Opel angehalten und kontrolliert. Bei der Durchführung dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besaß und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren war das Fahrzeug seit Anfang Februar außer Betrieb gesetzt. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren entstempelt und es wurden zudem gefälschte Plaketten auf diesen aufgebracht. Der 51jährige muss sich nun wegen mehrerer Vergehen, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, etc. verantworten.

Mit Alkohol am Steuer

Am 24.02.2018 gegen 19:46 Uhr wurde ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Mercedes Sprinter in der Paulinenstraße in Blankenhain kontrolliert. Während der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Klinikum Blankenhain durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und der Führerschein des Fahrzeugführers vorerst sichergestellt.

