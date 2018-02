LPI-J: Betrunken gegen geparkte Fahrzeuge gefahren und geflüchtet

Kahla (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr kollidierte ein 51-jähriger Mann in der Heimbürgestraße in Kahla, aus Richtung Saalstraße kommend, mit zwei geparkten Fahrzeugen, nachdem sein Pkw Renault außer Kontrolle geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurden sowohl das Fahrzeug des Unfallfahrers als auch die beiden geparkten Pkw erheblich beschädigt. So entstanden Sachschäden von mindestens 10 000 Euro. Trotzdem der Pkw Renault verkeilt war, versuchte der Mann nun, mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Als dies nicht gelang, verließ der Kahlaer die Unfallstelle zu Fuß, konnte aber später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Hierbei wies der Mann einen Atemalkoholwert von 1,89 Promille auf. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und Blutentnahmen veranlasst. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

