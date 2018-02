LPI-J: Volltrunkener Lkw-Fahrer

Großlöbichau (ots) - Am Samstag, den 24.02.18 gegen 14:15 Uhr stoppte, nach Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, die Polizei auf der B7 in Großlöbichau, den Fahrer eines rumänischen, etwa 30 Tonnen schweren Sattelschleppers, welcher bereits vorher aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen ergab einen Wert von 1,53 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem Rumänen veranlasst, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit eingeleitet. Nach Ausnüchterung und Beibringung eines Geldbetrages zur Sicherung des Strafverfahrens wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

