LPI-J: Mit Transporter von Straße abgekommen - zwei Verletzte

Orlamünde (ots) - Am Freitag, 23.02.18 gegen 16 Uhr kam ein 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, auf der B88, kurz nach Ortsausgang Orlamünde in Richtung Zeutsch fahrend, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den flachen Straßengraben und kollidierte mit den Zäunen zweier Grundstücke, die hierdurch zerstört wurden. Während ein unmittelbar am Zaun arbeitender 63-jähriger Anwohner mit dem Schrecken davonkam, verletzten sich Fahrer und Beifahrerin und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer aufgrund Übermüdung eingeschlafen war. Am Transporter und den Grundstücken entstanden Sachschäden von ca. 20 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell