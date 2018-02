LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots) - Pressebericht der PI Apolda vom 23.02.2018 06:00 Uhr bis 25.02.2018 06:00 Uhr

Verkehrsgeschehen

Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich am 23.02.2018 gegen 16:20 Uhr auf dem Tankstellengelände der BFT-Tankstelle in der Gramonter Straße. Ein 27 jähriger Fahrer eines Pkw Opel musste aufgrund der hohen Frequentierung der Tankstelle rangieren und stieß dabei beim Rückwärtsfahren gegen einen abgeparkten Pkw Audi. Der Gesamtschaden beläuft sich auch ca. 1000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Kfz waren noch fahrbereit.

Zu einer Anzeigenaufnahme wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kam es am 24.02.2018 gegen 23:20 Uhr an der Goethebrücke Apolda. Bei einem 34 jährigen Fahrradfahrer konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hat. Er fuhr zunächst unbeleuchtet im öffentlichen Straßenverkehr. Ausfallerscheinungen beim Führen des Fahrrades wurden durch die eingesetzten Beamten begründet. Der Radfahrer verweigerte alle angebotenen Tests sowie seine Personalien. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrrad wurde nach Abschluss der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sichergestellt da der vermeindlich3e Eigentümer kein Interesse mehr am Rad hatte.

Kriminalitätsgeschehen

Zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung kam es in der Förderschule auf dem Angespanne in Apolda. Am 23.02.2018 gegen 10:00 Uhr wurden in der Jungentoilette im Kellergeschoss diverse Brandstellen an einen Wandelement / Spülkasten festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 100,- Euro.

Im Zeitraum vom 22.02.18, 20:45 bis 23.02.2018, 07:45 Uhr zerkratzte ein derzeit unbekannter Täter großflächig einen VW Polo. Vermutlich wurde ein Spitzer Gegenstand genutzt. Das Fahrzeug der 34 jährigen Geschädigten stand abgeparkt auf dem Parkplatz unterhalb des Bismarckturm. Um den Schaden zu beziffern muss das Fahrzeug zunächst in einer Werkstatt vorgestellt werden.

