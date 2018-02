LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Die Polizei kam am Donnerstagabend in der Kfz-Zulassungsstelle zum Einsatz, da sich ein 39-Jähriger dort aufbrausend verhielt und das Büro nicht verlassen wollte. Zuvor war ihm mitgeteilt worden, dass er nicht alle notwendigen Unterlagen zur Anmeldung eines Autos dabei hatte, was er nicht einsah. Die Beamten versuchten ihn zu beruhigen, was bei ihm keine Wirkung zeigte, stattdessen beschimpfte er sie noch als "Nazis". Gegen ihn läuft jetzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Unfallflucht am Donnerstag zwischen 11.30 und 11.45 Uhr auf dem Eichplatz. Ein unbekanntes Auto ist dort gegen einen schwarzen Mercedes gefahren und hat Beschädigungen von über 1000 Euro an dessen Stoßstange hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Jena unter Tel. 03641-81 1123.

