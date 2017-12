LPI-J: Pressebericht 22.12.2017 bis 24.12.2017

Jena (ots) - Schmierereien im Stadtgebiet

Im Zeitraum vom letzten Donnerstag bis zum Heiligabend wurden im Stadtgebiet Jena insgesamt sieben Fassaden/Garagentore mit verschiedenen Zeichen und Schriftzügen beschmiert. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Der hierdurch verursachte Gesamtsachschaden wird auf etwa 4.000,- EUR geschätzt. Die Polizei Jena bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 03641-810

Einbruch in Gartenlauben

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt in zwei Gartengrundstücke im Lichterhainer Oberweg und machten sich an den darauf befindlichen Gartenlauben zu schaffen. In eine der beiden Gartenlauben gelang der Zutritt. Bei der zweiten misslang der Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000,- EUR geschätzt. Zum Beutegut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Jena unter der Tel.: 03641-810 entgegengenommen.

Mehrere Verlustmeldungen

In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurden verschiedene Gegenstände als verlustig gemeldet. Die Polizei Jena macht darauf aufmerksam, dass aufgefundene Gegenstände unverzüglich als Fundsache gemeldet bzw. abgegeben werden müssen.

