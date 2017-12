LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots) - 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Jena Nord. Ein Pkw Daimler stand ordnungsgemäß auf einer Parkfläche abgestellt am Straßenrand. Das Heck des Autos zeigte zur Straße hin. Die 29-jährige Beifahrerin hatte die hintere linke Tür geöffnet und suchte etwas im Inneren des Autos. Ein Ford Transit-Fahrer übersah die geöffnete Tür und stieß dagegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

