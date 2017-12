LPI-J: Meldungen aus Weimar

Weimar (ots) - Kellereinbruch

Am Dienstagabend packte ein Bewohner der Bonhoeffer Straße einen Fernseher in seinen Keller. Weil er keinen Karton hatte, deckte er das Gerät mit einer Decke ab. Als er am Donnerstagabend wieder im Keller war, stellte er fest, dass das etwa 200 Euro teure Blaupunktgerät samt Decke gestohlen war. Am Verschlag fehlt zudem das Vorhängeschloss.

Magere Beute

Im Zeitraum von Dienstagfrüh bis Mittwochmittag wurde der Münzautomat am Eingang zum Freizeitpark in Hohenfelden aufgebrochen und das Kleingeld gestohlen. Der Automat war an der Drehtür zum Stausee angebracht und war durch den Betreiber kurz zuvor geleert worden. Die Beute dürfte unter 10 Euro liegen, der Sachschaden liegt allerdings bei ca. 100 Euro.

Auf leisen Füßen

Der Inhaber eines Geschäftes in der Rittergasse in Weimar wurde gestern bestohlen. Ein Dieb hatte sich in die Geschäftsräume geschlichen und stahl Bargeld aus der Kasse. Nur durch das Klicken der Tür hatte der Geschädigte bemerkt, dass jemand unbekanntes im Geschäft war. Der Dieb entkam unerkannt.

Sachbeschädigung

Am heutigen Morgen wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Meyerstraße in Weimar unsanft geweckt. Lautes Knallen und Krachen war der Grund. Ein 24-jähriger Iraker, der in Apolda gemeldet ist, hatte die Hauseingangstür aufgetreten und war anschließend zur Wohnung seiner Freundin vorgedrungen. Auch dort stand er vor verschlossener Tür und seine Angetraute war nicht da. Kurzum trat er auch diese Tür ein und begab sich in die Wohnung und legte sich zum Schlafen ins Bett. Die Polizei weckte den Mann, der 1,1 Promille Alkohol im Blut hatte und nahm ihn kurzfristig in Gewahrsam. Kurz nachdem er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen war, tauchte er wieder in der Meyerstraße auf. Von hier aus ging es direkt ins Klinikum Weimar zur ärztlichen Behandlung.

Nicht lernfähig

Zum wiederholten Male wurde ein 40-jähriger Weimarer bei einer Verkehrskontrolle unter Drogen ertappt. Gestern Mittag wurde er an der Tankstelle in Gelmeroda kontrolliert. Der Vortest zeigte beim BMW-Fahrer Cannabismissbrauch. Es folgte wie gehabt eine Blutentnahme. Der Verlust seines Führerscheines ist nunmehr nur noch eine Frage der Zeit. Das mehrfache Antreffen des Mannes unter Drogen im Straßenverkehr zieht nicht nur ein Bußgeld nach sich.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell