LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots) - Nach ersten Erkenntnissen befuhr kurz vor 16:30 Uhr des 21.12.2017 der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta die Landstraße aus Darnstedt kommend in Richtung Niedertrebra. An der Kuppe, in der Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich vermutlich auf der linken Fahrbahnseite und schlugt dabei mehrfach in die neben der Straße befindlichen Böschung ein. Danach streifte er einen, sich im Gegenverkehr befindlichen Pkw Ford Focus. In der weiteren Folge kam das Fahrzeug im Graben zum Stehen. Der Fahrer des Fiestas musste schwer verletzt ins Klinikum Jena verbracht werden. Der Fahrer des Focus kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 23:30 Uhr des 21.12.2017 in Pfillelbach verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Amphetamin. Gegen die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Polo wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell