LPI-J: Einbruch in Gingko-Museum

Weimar (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde in das Gingko-Museum am Markt in Weimar eingebrochen. Im Inneren öffneten die Täter gewaltsam zwei Registrierkassen und eine Glasvitrine. Sie entwendeten neben Bargeld auch Silberschmuck und Spirituosen. Der Wert der Beute liegt bei knapp 3000 Euro, dazu kommt Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Einen Einbruchsversuch gab es außerdem in einem Optiker-Geschäft in der Döllstädtstraße. Allerdings hielt die Tür stand und die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Geschäftes.

