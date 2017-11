LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 17.11.2017

Apolda (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Der Besitzer eines weißen Kleinkraftrades Explorer Spin, mit dem Versicherungskennzeichen 258KRH stellte dieses kurz vor 15:00 Uhr, am 15.11.2017 in Apolda, auf dem Hugo-Ruppe-Platz, neben den Toiletten gesichert ab. Als er am Morgen des 16.11.2017 mit den Zug zurückkam, stellte er das Fehlen seines Kleinkraftrades fest. Im Helmfach befanden sich zudem eine Regenjacke Marke: CHELSEA, ein Paar Handschuhe schwarz mit BvB-Logo, eine Strickmütze schwarz mit Audi-Logo und ein Sturzhelm matt-schwarz "Braincap". Der Beuteschaden wird auf ca. 1.000 EUR beziffert.

In den Nachtstunden vom 15.11. zum 16.11.2017 gelangten unbekannte Täter auf zwei Gartengrundstücke der Gartenanlage "Frischauf" in der Apoldaer Max-Planck-Straße. Um in das Innere zu gelangen, wurden die Eingangstüren zu den Gartenhäusern gewaltsam aufgebrochen. Hieraus entwendeten diese mehrere elektronische Geräte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

