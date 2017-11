LPI-J: Autodiebstahl in Weimar und Kromsdorf

Jena (ots) - Ein weißer VW Sprinter wurde in der Nacht zum Mittwoch in Weimar entwendet. Der 33-jährige Besitzer hatte das 30.000 Euro teure Auto am Dienstagabend um 20:30 Uhr abgestellt. Als er es am nächsten Tag nutzen wollte, stand es nicht mehr auf dem Parkplatz.

In der Nacht zum Freitag wurde erneut ein Auto im Wert von 35.000 Euro gestohlen. Der Eigentümer hatte seinen BMW am Donnerstagabend auf seinem umzäunten Grundstück abgeparkt. Als er am nächsten Tag mit seiner Fernbedienung die Standheizung des Pkw anschalten wollte, stellte er fest, dass der BMW entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell