LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 17.11.2017

Weimar (ots) - Kein Einbruch im Gewerbepark Bad Berka

(( Auf dem ehemaligen Werksgelände der Miwo in Bad Berka wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Sicherungen und Sicherungsautomaten aus einer ehemaligen Werkhalle. Weiterhin durchtrennten die Täter verschiedene Kupferleitungen. Entweder wurden die Täter gestört oder glaubten später zurückkehren zu können, um ihre Beute zu sichern. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. ))

Der hier in Klammern gekennzeichnete Text ging am Dienstag an die Presse und wurde am Mittwoch in der Zeitung veröffentlicht. Mittlerweile stellt sich der Sachverhalt anders dar, der Einbruch war keiner. Eine Elektrofirma hatte diverse Prüfungs-und Umbauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen "Miwo" durchgeführt. Hierzu wurden die Sicherungen entfernt und in einem Nachbarraum abgelegt. Die Elektro-Firma hatte vergessen, die Abdeckungen der Kabelschächte nach Beendigung wieder anzubringen. Dies erweckte eher den Eindruck eines Einbruches als ordnungsgemäßer Arbeit. Der Melder des Ereignisses hegte zunächst denselben Verdacht. Mittlerweile ist jedoch klar, es lag kein Einbruch vor.

Einbruch in Garage

Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag wurde in Weimar in der Industriestraße in eine Garage eingebrochen. Der unbekannte Täter brach zwei Verriegelungen auf und stahl Werkzeug und Arbeitsgeräte im Wert von etwa 350 Euro.

Kellereinbruch

Gleich 6 Mieter waren bei einem Kellereinbruch in der Berliner Straße betroffen. In der Nacht zum Donnerstag wurden die Kellerparzellen aufgebrochen, teilweise wurden Vorhängeschlösser zerschnitten. Nach bisherigen Informationen fehlen diverse Konserven und Wasserleitungszubehör. Der Sachschaden ist beträchtlich höher als der Wert des Beutegutes.

Transporter aufgebrochen

Ein in Nohra abgestellter Transporter wurde in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen. Der Täter schlug die Seitenscheibe ein, gelangte ins Innere und nahm diverse Werkzeuge mit. Hier ist die Höhe des Beuteschadens noch nicht bekannt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Gestern Abend, um 16.37 Uhr, kam es zwischen dem Ortsausgang Weimar und dem Abzweig zum Klinikum zu einem schweren Unfall. Eine 75-jährige Weimarerin fuhr stadtauswärts und kam in der Rechtskurve nach links von der Straße ab. Ein entgegenkommender Mercedes Lkw wich daraufhin nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Honda-Fahrerin durchfuhr jedoch den Straßengraben, überfuhr mehrere Leitpfosten und lenkte zurück auf die Fahrbahn. Dort rammte sie den Entgegenkommenden und geriet dabei unter dessen Ladefläche, wurde gedreht und schleuderte dann in den nachfolgenden Pkw Opel. Erstaunlicherweise wurde die Verursacherin nur leicht verletzt. Als sich die Polizei-und Rettungskräfte um sie kümmern wollten, verweigerte sie jegliche Zusammenarbeit. Sie stieg weder aus ihrem Fahrzeug noch wollte sie einen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Im Fußraum des Hondas lagen mehrere Flaschen Schnaps und die Ausfallerscheinungen wiesen klar auf Alkoholkonsum hin. Letztendlich wurde die Verursacherin mit Zwang aus dem Fahrzeug geholt und zur Blutentnahme ins Klinikum Weimar verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Lkw und der Honda wurden abgeschleppt. Der Beifahrer im Lkw erlitt leichte Verletzungen (Platzwunde am Kopf) und wurde ebenfalls im Klinikum versorgt. Damit nicht genug. Die 75-jährige führte sich im Klinikum nicht standesgemäß auf. Sie beleidigte neben den Polizeibeamten auch das Klinik- und Rettungspersonal. Das ging sogar soweit, dass sie einer Mitarbeiterin des Rettungsdienstes ins Gesicht schlug. Der letzte mögliche Ausweg war die Unterbringung in der Psychiatrie im Klinikum. Neben dem Unfall unter Alkohol mit Personenschaden gab es Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand und Körperverletzung.

Pößel Polizeihauptkommissar

