LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.11.2017

Weimar (ots) - Sprinter gestohlen

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde in Weimar, An der Lehne, ein Mercedes Sprinter (WE-XL12) entwendet. Es handelt sich um das Betriebsfahrzeug eines Malers, es ist weiß und trägt eine grün-blaue Aufschrift. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrzeugschein noch die Geldbörse des Besitzers mit sämtlichen Papieren und Geldkarten.

Überrumpelt

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es in Weimar in der Heldrunger Straße wieder zu einem Diebstahl, bei dem ein älteres Paar überrumpelt wurde. Die Täterinnen, zwei korpulent aussehende, ausländische Damen im Alter zwischen 50 und 60, verwickelten die Bewohnerin in ein Gespräch und baten sie, eine Nachricht für eine andere Hausbewohnerin aufzuschreiben. Im Verlauf des Gespräches breitete eine dann eine Decke aus hinter der die Andere ungesehen ins Schlafzimmer huschte. Sie erbeuteten 2500 Euro Bargeld.

Personenkontrollen

Ein 29-jähriger Weimarer wurde gestern Abend einer Personenkontrolle unterzogen. Er wurde in der Fuldaer Straße angehalten und hatte ein sogenanntes "Alubömbchen" einstecken. Es stellte sich heraus, dass es sich um knapp 6 Gramm Marihuana handelte.

Ähnlich ging es kurz darauf einer 23-jährigen Frau. Sie wurde ein paar Meter entfernt einer Kontrolle unterzogen. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs und hatte im Rucksack eine geringe Menge Crystal dabei.

Betrunken unterwegs

Gestern Morgen, kurz vor 10 Uhr, wurde ein 49-jähriger Mann in der Landhausallee angehalten. Er war mit seinem Ford an einer Tankstelle unterwegs. Er brachte es bei der Atemalkoholkontrolle auf 1,06 Promille. Der Pkw blieb natürlich stehen, es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Später wird sich herausstellen, ob der Kromsdorfer mit einem Bußgeld rechnen muss (unter 1,1 Promille) oder ob ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Unfallflucht

Im Atrium auf dem Parkdeck 1 geschah bereits am Montag, gegen 15.15 Uhr, eine Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz Nr. 190 abgestellter VW wurde an der Beifahrerseite an Schweller und Tür beschädigt. Der Unfallverursacher, der bisher unbekannt ist, richtete Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro an. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 882-0 an die Polizei in Weimar zu wenden.

Die Unfallflucht, die sich gestern früh ereignete, geschah ebenfalls am Atrium in Weimar. Hier stand ein Lkw in der Ladezone, um zu beliefern. Neben dem Lkw stand ein Container zur Abholung bereit. Beim Rangiermanöver beschädigte der später Flüchtende den Wartenden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Abholer das Unfallgeschehen gar nicht mitbekommen hat. Die Ermittlungen der Polizei sind angelaufen.

