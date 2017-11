LPI-J: Medieninformation PI Saale-Holzland

Bad Klosterlausnitz (ots) - Am Mittwochabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Klosterlausnitz. Eine 62-Jährige wollte in der Köstritzer Straße nach links in Richtung Weißenborn abbiegen. Sie hielt in Höhe des Abzweiges an und vergewisserte sich, dass ihr kein Gegenverkehr entgegen kommt. Als sie abbog, kam es trotzdem zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr. Die Frau übersah einen 16-jährigen Radfahrer. Der Jugendliche hatte an seinem Fahrrad keine Beleuchtung und war zudem auch dunkel bekleidet. Er fiel auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Fahrzeugführer, welcher an der Straße aus Richtung Weißenborn kommend stand und auf die Köstritzer Straße auffahren wollte, hatte den Radfahrer ebenfalls nicht bemerkt. Der 16-Jährige wurde nach Eisenberg ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei rät allen Zweiradfahrern sich hell zu kleiden bzw in den Herbst- und Wintermonaten zusätzlich eine Warnweste über die Bekleidung zu ziehen.

