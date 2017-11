LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 16.11.2017

Apolda (ots) - Verkehrsgeschehen

Bei einer Verkehrskontrolle kurz nach 10:30 Uhr, am 15.11.2017 in der Buttstädter Straße in Apolda verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen den 38jährigen Fahrer eines Pkw VW Passat wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutent-nahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 11:30 Uhr, am 15.11.2017 befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel in Apolda die Moskauer Straße in Richtung Utenbacher Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Pkw Toyota die Burkhardtstraße in Richtung Moskauer Straße. Der Fahrer des Toyotas missachtete das Stoppschild und kollidierte mit dem Opel. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf ca. 2.000 EUR beziffert.

In den Nachmittags- und Abendstunden des 15.11.2017 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in Apolda, August-Bebel-Straße durch. 49 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 49 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Kriminalitätsgeschehen

Nach derzeitigen Ermittlungen befand sich eine 26jährige gegen 14:30 Uhr, am 15.11.2017 in einem Einkaufsmarkt in der Apoldaer Buttstädter Straße. Hier entnahm sie Haushaltsartikel und Bekleidungsstücke im Wert von ca. 20 EUR aus den Warenträgern und verließ den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Die Kassiererin konnte die Dame kurz nach der Kasse stellen. Um die Personalien festzustellen, musste die Polizei gerufen werden.

In den Nachtstunden vom 14.11. zum 15.11.2017 montierten unbekannte Täter die Klingelanlage, die sich außen an der Hauswand an einem Einfamilienhaus in der Apoldaer Planstraße befand, ab und entwendeten diese. Gesamtschaden ca. 200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

