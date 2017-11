LPI-J: Sprayer auf frischer Tat erwischt

Kahla (ots) - Dienstagabend um 22.20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er zwei junge Leute beim Graffiti-Sprayen am Bahnhof in Kahla beobachtet hat. Polizeibeamte konnten zwei 19-Jährige auf frischer Tat stellen. Das Paar hatte mit lila und silberner Farbe ein 6,10 x 1,30 Meter großes Graffito an eine Hauswand gesprüht. Farbe befand sich noch an ihrer Kleidung und auch im PKW des jungen Mannes fanden sich weitere Sprayer-Utensilien als Beweis. Jetzt läuft eine Anzeige gegen beide. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

