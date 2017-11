LPI-J: Fahrrad gestohlen

Jena (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 08. November 2017, wurde in Jena-Drackendorf ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte es in der Judith-Auer-Straße an einem Fahrradständer angeschlossen abgestellt. Als er am nächsten Morgen mit seinem Rad losfahren wollte, fand er nur das zerschnittene Fahrradschloss auf. Das Fahrrad war selbst zusammengebaut und ist deshalb einzigartig: Es ist braun, hat eine weiße Kette, weiße Verkabelung sowie weiße Reifenränder.

Die Jenaer Polizei bittet um Zeugenhinweise: 03641-811123. Wer hat den Diebstahl beobachtet bzw. wem wurde ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten?

