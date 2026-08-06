Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Tag der offenen Tür" der Landespolizeiinspektion Gotha

Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburkreis (ots)

Endlich ist es wieder soweit. Am 05. September 2026 öffnet die Landespolizeiinspektion Gotha von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr erneut ihre Türen und lädt alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein.

Neben der umfangreichen Technikschau können kleine, aber auch große Gäste im Funkstreifenwagen Platz nehmen. Ein besonderes Highlight ist die Vorführung des Wasserwerfers mit seinen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Kollegen der Diensthundestaffel Westthüringen präsentieren unsere Diensthunde und deren eindrucksvolle Fähigkeiten.

Zudem geben die Polizeieinsatztrainer einen Einblick in Einsatztechniken der Polizei.

In der Raumschießanlage können Sie unseren Schießtrainern über die Schulter schauen und sich zu Übungsabläufen im Schießtraining informieren.

Zusätzlich ist es möglich, die Gewahrsamszellen zu besichtigen. Wenn Sie möchten, lassen Sie Fotos von sich in der Zelle fertigen,.

Auf die kleinen Gäste wartet neben verschiedenen Stationen zum Ausprobieren auch ein Kreativbereich.

Freuen Sie sich auch auf einen interaktiven Tatort sowie Workshops zum Thema "Kinder- und Jugendschutz - Gefahren im Internet".

Potentiellen Bewerbern für den Polizeiberuf stehen unsere Einstellungsberater den ganzen Tag Rede und Antwort.

Am Nachmittag wird das Polizeiorchester Thüringen den Tag mit einem musikalischen Rahmenprogramm ausklingen lassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Landespolizeiinspektion Gotha freut sich auf Ihren Besuch!

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