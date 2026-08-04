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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem
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Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Seit heute Nacht wird der 84-jährige Heinz Egon Liem aus Friedrichroda vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Herr Liem ist auf Medikamente angewiesen. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 - 175 cm groß
- schlanke Statur
- 62kg
- helles, lichtes Haar
- grauweißer Bart
- Brillenträger
- silberfarbene Regenjacke
- graue, kurze Stoffhose (knielang)
- weiße Turnschuhe
- evtl. dunkelfarbener Pullover
- evtl. weißes Basecap

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0195167/2026 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung liegen vor. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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