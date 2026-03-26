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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl erlassen

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen einen 29-Jährigen, der am 15.03.2026 und am 26.03.2026 Bargeld in zwei Tankstellen forderte, wurde am 24.03.2026 Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Siehe PMs http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6241649 ; http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6236201 . (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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