Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gestern gegen 14.30 Uhr die Gothaer Straße aus Richtung Friemar. Im Kreuzungsbereich missachtete er scheinbar die Vorfahrt eines 23-jährigen BMW-Fahrers, welcher auf der Kindleber Straße in Richtung Molschleben fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch beide Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. (ak)

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