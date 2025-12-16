PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jähriger

Elleben/ Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Seit gestern gilt die 53-jährige Claudia Korth als vermisst. Zuletzt 
gesehen wurde die Frau gegen 10.15 Uhr im Bereich Lindenstraße 
(Riechheim).
Frau Korth kann wie folgt beschrieben werden:
- 170 cm groß
- ca. 75 kg schwer
- kurze blonde Haare
- hellblaue Mütze
- lange dunkelbraune Jacke / Parka
- dunkelblaue Hose
- schwarze Halbschuhe (Größe 38/39)
Wer hat die Vermisste seit gestern gesehen oder kann Angaben zu ihrem
Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 
03677-601124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der 
Bezugsnummer 0325623/2025 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

