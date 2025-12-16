Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jähriger

Bild-Infos

Download

Elleben/ Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Seit gestern gilt die 53-jährige Claudia Korth als vermisst. Zuletzt gesehen wurde die Frau gegen 10.15 Uhr im Bereich Lindenstraße (Riechheim). Frau Korth kann wie folgt beschrieben werden: - 170 cm groß - ca. 75 kg schwer - kurze blonde Haare - hellblaue Mütze - lange dunkelbraune Jacke / Parka - dunkelblaue Hose - schwarze Halbschuhe (Größe 38/39) Wer hat die Vermisste seit gestern gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0325623/2025 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell