LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Ilmenau (ots) - Am 26. November, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Skoda die B88 von Großbreitenbach in Richtung BAB 71- Anschlussstelle Ilmenau Ost. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Der 40-Jährige verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei eine Person als Zeugen, welche dem ...

