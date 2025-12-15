LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung
Gotha (ots)
Am 24. April 2025, gegen 11.30 Uhr begab sich die bislang unbekannt gebliebene weibliche Person in einen Einkaufsmarkt in der Gartenstraße und verletzte dort zwei Angestellte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0104769/2025) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)
