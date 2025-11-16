Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Seit Sonntag, 16.11.2025, wird der 65-jährige G. Zinner vermisst. Herr Zinner verließ am Nachmittag ein Wohnheim im Bereich Sturmheide. Anschließend entfernte er sich fußläufig in unbekannte Richtung. Er ist ca. 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Er ist bekleidet mit Jeans-Jacke und Jeans-Hose. Der 65-Jährige ist krankheitsbedingt desorientiert und leidet an Gedächtnisschwäche. Gegenwärtig laufende umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Herrn Zinner. Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen des Vermissten oder Hinweisen zu dessen Verbleib umgehend die Polizei Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 0298626/2025 zu verständigen. (mah)

Das Einverständnis zur Veröffentlichung liegt vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell