PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung

LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung
  • Bild-Infos
  • Download

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Seit Sonntag, 16.11.2025, wird der 65-jährige G. Zinner vermisst. Herr Zinner verließ am Nachmittag ein Wohnheim im Bereich Sturmheide. Anschließend entfernte er sich fußläufig in unbekannte Richtung. Er ist ca. 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Er ist bekleidet mit Jeans-Jacke und Jeans-Hose. Der 65-Jährige ist krankheitsbedingt desorientiert und leidet an Gedächtnisschwäche. Gegenwärtig laufende umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Herrn Zinner. Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen des Vermissten oder Hinweisen zu dessen Verbleib umgehend die Polizei Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 0298626/2025 zu verständigen. (mah)

Das Einverständnis zur Veröffentlichung liegt vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 16:15

    LPI-GTH: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

    Ilm-Kreis (ots) - Vom Freitag bis Sonntag führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Geschwindigkeitskontrollen im Ilm-Kreis durch. An fünf Kontrollstellen in unterschiedlichen Ortschaften wurden insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die höchste Überschreitung wurde in Stadtilm gemessen. ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:36

    LPI-GTH: Unter Alkohol Scheibe beschädigt

    Eisenach (ots) - Zwei Männer, welche offensichtlich zu viel Alkohol tranken, liefen am Sonntag, gegen 01:00 Uhr am Markt entlang. Der eine Mann (35) beschädigte während dessen aus bislang unbekannten Gründen die Fensterscheibe eines Maklerbüros und verursachte Sachschaden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0298290/2025) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:35

    LPI-GTH: Führerscheinprüfung futsch

    Gerstungen (ots) - Private Fahrübungen vor der anstehenden Führerscheinprüfung in der kommemden Woche führte am Samstagabend ein 19-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der "Landstraße" durch. Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Mann. Dieser hatte noch keine gültige Fahrerlaubnis und wird diese wohl auch so schnell nicht erlangen. Auch gegen den Halter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren